Notre-Dame, le château de Windsor, la Fenice... avant le château de Shuri au Japon, plusieurs joyaux du patrimoine mondial ont été ravagés par des incendies. En voici quelques exemples récents.

- Notre-Dame de Paris -

Le soir du 15 avril 2019, un incendie se déclare à l'intérieur de la "forêt", la charpente en bois de la cathédrale Notre-Dame de Paris, un des monuments le plus visités d'Europe, qui renferme un remarquable trésor liturgique.

La flèche qui surplombe le joyau gothique, rajoutée en 1859-1860 par l'architecte Eugène Viollet-Leduc, s'effondre sous les yeux de la foule massée le long de la Seine. En quelques heures, une bonne partie du toit est réduite en cendres.

Dans la sacristie, pompiers et responsables de la cathédrale s'engagent dans un contre-la-montre pour sauver les oeuvres les plus précieuses, dont la relique de la Sainte Couronne d'épines, un morceau de la Croix et un clou de la Passion.

Il faudra aux pompiers une quinzaine d'heures pour venir à bout du sinistre qui laisse l'édifice debout mais fortement endommagé.

De nombreux dons et promesses de dons affluent pour la reconstruction, qui prendra des années.

- Le Musée national de Rio de Janeiro -

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2018, le Musée National de Rio de Janeiro est réduit en cendres par un incendie parti du système de climatisation. Considéré comme le principal musée d'histoire naturelle d'Amérique Latine, il avait célébré son bicentenaire en 2018 et était notamment réputé pour la richesse de ses collections de paléontologie.

Il abritait le squelette d'un dinosaure trouvé dans le Minas Gerais ainsi que 26.000 fossiles d'autres espèces disparues, comme le tigre à dents de sabre.

- Saint-Suaire sauvé des flammes -

En 1997, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste et le Palais Royal de Turin, au nord-ouest de l'Italie, sont ravagés par un incendie. Le Saint-Suaire, une des reliques les plus vénérées des catholiques, est sauvé par un pompier qui réussit à briser à coups de marteau sa protection en verre pare-balle. Il s'agit du linceul qui aurait selon la tradition enveloppé le corps du Christ après sa descente de croix.

- Fenice de Venise -

En 1996, le théâtre de l'opéra de Venise, la Fenice, est complètement détruit par un incendie. Ce théâtre, inauguré en 1792, était l'un des plus prestigieux du monde. Deux électriciens ont été condamnés à six et sept ans de prison, accusés d'avoir mis le feu pour éviter de payer des pénalités pour retard de travaux. Il a rouvert en 2004.

- Liceo de Barcelone -

En 1994, le Liceo de Barcelone, le plus célèbre théâtre lyrique espagnol, vieux de près de 150 ans, situé en plein centre-ville, est détruit lors d'un incendie provoqué par des travaux de soudure, faisant un blessé léger. Il a été reconstruit.

- Le château de Windsor -

Le 20 novembre 1992, la partie nord-est du château de Windsor, résidence royale à l'ouest de Londres, est ravagée par un incendie. Le sinistre, qui épargne de justesse les appartements privés de la reine, a débuté dans la chapelle, où un projecteur placé trop près d'un rideau a enflammé le tissu.

Le château rouvre au public en 1997 après cinq ans de travaux de restauration d'une centaine de pièces endommagées.

- La bibliothèque de Sarajevo -

La Bosnie a connu de 1992 à 1995 une guerre inter-communautaire qui a fait environ 100.000 morts, pour la plupart des musulmans bosniens.

Dans la nuit du 25 au 26 août 1992, à partir des montagnes dominant Sarajevo, les artilleurs serbes incendient la bibliothèque nationale de Bosnie, bâtiment construit en 1896 en style pseudo-mauresque. Les flammes n'épargnent que 300.000 livres sur plus de deux millions d'ouvrages, dont de nombreux livres rares.

La reconstruction a débuté en 1996 et a été en partie financés par l'Union européenne. La nouvelle bibliothèque a été inaugurée en 2014.

- Le Grand Théâtre de Genève -

En 1951, le Grand Théâtre de Genève, construit au XIXe siècle, est dévasté par un incendie déclenché par un test d'effet pyrotechnique prévu pour une représentation de La Walkyrie, opéra de Richard Wagner. Il rouvre en 1962, après onze ans de travaux.