En images: quelques moments de la vie de Charlotte Casiraghi

Ce 3 août, Charlotte Casiraghi, fille de la princesse Caroline Monaco, fête ses 33 ans. Passionnée d'équitation et front row dans les défilés de mode, la jeune femme est aussi maman, d'un petit Raphaël issu de sa relation avec le comédien et humoriste Gad Elmaleh. Puis depuis octobre dernier, d'un petit Balthazar, qu'elle a eu avec le producteur français de cinéma, Dimitri Rassam, lui-même fils de Carole Bouquet, et avec lequel elle s'est mariée en juin 2019. Famille, amours, passions, retour en images sur sa vie devant les objectifs.

