En images: Valérie Lemercier, réalisatrice et actrice parfaitement stylée

Actrice et réalisatrice énergique au talent protéiforme, Valérie Lemercier incarne actuellement sur grand écran une époustouflante Aline, avatar de la pop star mondiale Céline Dion. On sait la chanteuse québécoise passionnée de mode, mais son double prodigieux ne l'est pas moins. Retour sur le style de cette passionnée de vêtements, exigeante et élégante.

