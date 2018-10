En images: Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas reçus à Buckingham

Les souverains néerlandais ont effectué une visite d'État de deux jours au Royaume-Uni. Reçus par la reine Elizabeth II, ils ont assisté à un banquet fastueux où la Première ministre britannique Theresa May, le prince Charles, son épouse Camilla ainsi que les ducs de Cambridge étaient également conviés. Très remarquées, la reine Maxima et la duchesse de Cambridge avaient sorti leurs plus beaux bijoux. Retour en images sur leur séjour.