Le roi et la reine des Pays-Bas ont exprimé leurs regrets pour avoir enfreint la règle de distanciation sociale contre le coronavirus lors de leurs vacances sur une île grecque, une affaire dévoilée par une photo sur internet.

Sur le cliché, le couple royal apparaît bras dessus, bras dessous avec un homme, identifié par les médias comme un des propriétaires d'un restaurant sur l'île touristique de Mykonos.

La photo montre un roi Willem-Alexander aux cheveux ébouriffés, vêtu d'une chemise aux manches retroussées et un masque de protection à la main. A ses côtés, son épouse Maxima, tout sourire, est flanquée d'un autre homme qui passe le bras derrière elle.

Le couple royal enfreint ainsi la règle de distanciation sociale observée dans de nombreux pays alors que la situation sanitaire liée à l'épidémie continue de se dégrader dans le monde.

"Une photo est apparue dans les médias dans laquelle nous gardons trop peu de distance. Dans la spontanéité du moment, nous n'y avons pas prêté attention", ont expliqué dans un tweet le roi et la reine.

"Bien sûr, nous aurions dû. Car en vacances aussi, le respect des règles contre le corona est essentiel pour vaincre le virus", ont-ils ajouté.

L'auteur du cliché, cité anonymement par le média néerlandais RTL Nieuws, a expliqué que la photo a été prise dans le cadre privé, et que le non respect de la mesure de distanciation sociale était "une erreur".

