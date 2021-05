Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on les as attendues ces terrasses. D'un côté du bar, les cafétiers qui trépignent d'impatience d'accueillir à nouveau leur clientèle. De l'autre, les clientes avides du soleil dont ces terrasses permettent de profiter, de leur faune dont on vole les conversations, du spectacle de la vi(ll)e qu'elles offrent. Pour fêter leur réouverture si bienvenue, on vous propose 15 adresses pour prendre le pouls du temps qui passe, ensemble.

De Markten: En plein centre ville, c'est l'une des terrasses les plus agréables, au pied de l'église Saint Catherine.

5 place du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles

Au Soleil : Ambiance bistrot et terrasse dans une ruelle piétonne riche en chouettes boutiques 86, rue du Marché au Charbon, 1000 Bruxelles

L'Atelier en Ville : au coeur des Marolles, ce concept-store offre aussi la possibilité de profiter d'un grand jardin-terrasse en sirotant une limonade ou en brunchant.

64 rue Haute, 1000 Bruxelles

Le Vertigo: très pittoresque, sa terrasse pavée permet de déguster des cocktails à deux pas du Grand Sablon.7 rue de Rollebeek, 1000 Bruxelles

Le Grand Central : ici deux options, soit une terrasse côté rue pour prendre le pouls du quartier, soit une à l'étage avec vue sur le parc Léopold.

190 rue Belliard, 1040 Bruxelles

Pepete et Ronron : du bon vins et des tapas pour profiter de la fameuse place du Châtelain

Citron Poilu : à côté des étangs d'Ixelles, on peut ici, en tout simplicité, profiter de l'agréable jardin et de se couper de l'effervescence du quartier.

118 rue Lesbroussart, 1050 Ixelles

Café Belga : Sa gigantesque terrasse avec vue sur les étangs d'Ixelles offre la possibilité de trouver un petite place au soleil. C'est un classique à défaut d'être un must.

18 place Eugène Flagey

Café de la Pompe : Cette ancienne station-service reconvertie en bar offre une grande terrasse, des plats du jour efficaces et bon marché, une équipe sympatique et une bande-son souvent excellente en journée. Vous y verrez passer tout Saint Gilles, qu'ils soient clients ou simples passants. Notez que le brunch le week-end est délicieux.

211 chaussée de Waterloo, 1060 Saint-Gilles

Le Caberdouche: Dans le Quartier royal, à deux pas de la place du Congrès, la terrasse du Caberdouche est un havre de paix, pavé et arboré.

8, Place de la Liberté, à 1000 Bruxelles.

Rubis : une terrasse à deux pas de l'hôtel communal de Saint Gilles, lieu de rencontre du voisinage. Et puisque c'est un caviste, la sélection des vins y est aux petits oignons.

L'Athénée: à une rue du tumulte commerçant de la chaussée d'Ixelles, la terrasse de ce petit bar de quartier permet de faire une pause dans la quiétude, derrière l'église Saint Boniface.

Rue Bourré, 1050 Ixelles

Dillens : Une belle terrasse ombragée, aux quelques encablures de l'effervescence du parvis de Saint Gilles. Et une carte à la fois sophistiquée et à prix abordable.

11 place Julien Dillens, 1060 Saint-Gilles

Le Bar du Matin : Comme pour le Belga, une gigantesque terrasse ensoleillée au carrefour de Forest et Saint Gilles .

172 chaussée d'Alsemberg, 1190 Forest

Le Barboteur: La grande terrasse idéale pour les amateurs de bières, grâce à sa très large sélection.

23 avenue Louis Bertrand, 1030 Schaerbeek

