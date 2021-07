Avec les inondations inédites qui ont frappées le pays, nombreuses sont les personnes à avoir besoin d'aide. Et nombreuses sont aussi celles prêtes à tendre la main, maintenant et dans les semaines à venir. Nous avons recensé quelques initiatives, pour apporter une aide réelle, sans gêner les professionnels.

Les images des inondations dans le sud et l'est de notre pays ont choqué ceux qui ont réussi à rester au sec. Ici et là, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux victimes, et les réseaux sociaux montrent alors leur force pour mettre en place et coordonner les actions. En voici quelques unes, pour tendre la main à ceux qui en ont soudainement besoin.

Proposer de l'aide via Facebook

Les groupes Facebook - parfois un peu brouillons mais pourtant efficaces - comme Aide solidarité inondations Belgique permet aussi de mettre en contact sinistrés et personnes motivés à offrir son aide, qu'il s'agisse d'espace, d'huile de coude, de refuge.

Il est va de même pour le groupe Aide Solidarité Liège et environs, où les appels à l'aide pour trier les dons de vêtements d'urgence par exemple, ou les offres d'abri se succèdent. N'hésitez pas à les consulter pour offrir un coup de mains, selon vos possibilités.

Certaines communes du pays, à l'instar de Forest (Bruxelles), propose à leurs habitants de centraliser l'aide pourla faire parvenir aux compatriotes dans le besoin. Consulter les sites et pages Facebook de votre propre commune ou des communes voisines pour voir si c'est le cas près de chez vous.

La page Facebook Wateroverlast : hulp geboden/gezocht!, ressemble un peu à la plateforme #Aidehulp147, a déjà permis à ce qui sont en demande et ce qui offrent leur aide à entrer en contact. (Conseil : utilisez la fonction de recherche en haut à droite.) L'organisatrice Tanja Janssens collecte des vêtements, des chaussures et des aliments secs à Zolder, des places pour dormir sont proposées ainsi que des écuries et des prés pour les chevaux et autres animaux.

. © Belga Images

La municipalité de Spa a également lancé un appel à l'aide

[𝗘𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶𝗱𝗲] Bénévoles : Pour ceux qui veulent aider les sinistrés, un rassemblement de bénévoles, supervisé par le PCS... Posted by Ville de Spa on Thursday, July 15, 2021

La Ville de Durbuy

📍Des personnes proposent leur aide depuis ce matin, pour organiser les initiatives solidaires, qui seront bien utiles,... Posted by Ville de Durbuy on Thursday, July 15, 2021

La municipalité met en relation les personnes ayant besoin d'aide et celles en offrant.

Donner de l'argent

La Croix-Rouge de Belgique est actuellement très sollicitée dans la région de Liège. L'organisation est équipée et fait ce qui lui est possible, mais elle a besoin de tout le soutien financier qu'elle pourra obtenir pour faire face à cette crise.

🚨 INONDATIONS 🚨 Depuis deux jours, nos secouristes et bénévoles sont mobilisés afin de venir en aide à la population... Posted by Croix-Rouge de Belgique on Thursday, July 15, 2021

La Croix-Rouge flamande annonce également que les dons mentionnant les inondations seront utilisés pour réapprovisionner le fonds de prévention aux catastrophes.

Refuge pour animaux

Les animaux n'ont pas été épargné par les ravages causés par les inondations.

Le refuge Sans Collier à Perwez et l'asbl Animal sans toit mettrent des places à disposition des animaux des familles sinistrées.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSansCollierASBL%2Fposts%2F176512251175023&show_text=true&width=500" width="500" height="558" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

#Aidehulp147

Lorsqu'elle a entendu parler des inondations, Lien de Leenheer a immédiatement pris des mesures de la catastrophe. Avec l'aide de dizaines de personnes rassemblées par le biais des réseaux sociaux, elle a lancée la plateforme bilingue Aide Hulp 14-7 , en seulement 3h de temps. Elle y recueille des demandes d'aide concrètes et les moyens de se porter volontaire sur place. De même, toute personne qui a, par exemple, des vêtements secs à donner ou qui souhaite s'occuper temporairement d'animaux domestiques peut nous le faire savoir via cette plateforme, afin que les personnes dans le besoin puissent entrer en contact.

Les images des inondations dans le sud et l'est de notre pays ont choqué ceux qui ont réussi à rester au sec. Ici et là, les initiatives se multiplient pour venir en aide aux victimes, et les réseaux sociaux montrent alors leur force pour mettre en place et coordonner les actions. En voici quelques unes, pour tendre la main à ceux qui en ont soudainement besoin. Proposer de l'aide via Facebook Les groupes Facebook - parfois un peu brouillons mais pourtant efficaces - comme Aide solidarité inondations Belgique permet aussi de mettre en contact sinistrés et personnes motivés à offrir son aide, qu'il s'agisse d'espace, d'huile de coude, de refuge.Il est va de même pour le groupe Aide Solidarité Liège et environs, où les appels à l'aide pour trier les dons de vêtements d'urgence par exemple, ou les offres d'abri se succèdent. N'hésitez pas à les consulter pour offrir un coup de mains, selon vos possibilités. Certaines communes du pays, à l'instar de Forest (Bruxelles), propose à leurs habitants de centraliser l'aide pourla faire parvenir aux compatriotes dans le besoin. Consulter les sites et pages Facebook de votre propre commune ou des communes voisines pour voir si c'est le cas près de chez vous. La page Facebook Wateroverlast : hulp geboden/gezocht!, ressemble un peu à la plateforme #Aidehulp147, a déjà permis à ce qui sont en demande et ce qui offrent leur aide à entrer en contact. (Conseil : utilisez la fonction de recherche en haut à droite.) L'organisatrice Tanja Janssens collecte des vêtements, des chaussures et des aliments secs à Zolder, des places pour dormir sont proposées ainsi que des écuries et des prés pour les chevaux et autres animaux. La municipalité de Spa a également lancé un appel à l'aide La Ville de DurbuyLa municipalité met en relation les personnes ayant besoin d'aide et celles en offrant.Donner de l'argent La Croix-Rouge de Belgique est actuellement très sollicitée dans la région de Liège. L'organisation est équipée et fait ce qui lui est possible, mais elle a besoin de tout le soutien financier qu'elle pourra obtenir pour faire face à cette crise. La Croix-Rouge flamande annonce également que les dons mentionnant les inondations seront utilisés pour réapprovisionner le fonds de prévention aux catastrophes. Refuge pour animauxLes animaux n'ont pas été épargné par les ravages causés par les inondations.Le refuge Sans Collier à Perwez et l'asbl Animal sans toit mettrent des places à disposition des animaux des familles sinistrées. Lorsqu'elle a entendu parler des inondations, Lien de Leenheer a immédiatement pris des mesures de la catastrophe. Avec l'aide de dizaines de personnes rassemblées par le biais des réseaux sociaux, elle a lancée la plateforme bilingue Aide Hulp 14-7 , en seulement 3h de temps. Elle y recueille des demandes d'aide concrètes et les moyens de se porter volontaire sur place. De même, toute personne qui a, par exemple, des vêtements secs à donner ou qui souhaite s'occuper temporairement d'animaux domestiques peut nous le faire savoir via cette plateforme, afin que les personnes dans le besoin puissent entrer en contact.