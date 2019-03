Et si le véritable conflit n'était pas entre Meghan et Kate, mais ailleurs...

Dans une interview accordée à Fox News, Nick Bullen, qui réalise des documentaires sur la famille royale depuis de nombreuses années, explique que les médias nous vendent une guerre entre Meghan Markle et Kate Middleton, mais que le véritable problème se situerait davantage entre les deux princes...

"C'est beaucoup plus sexy de vendre une histoire sur deux duchesses en guerre", explique-t-il à la chaîne américaine. "On a ces deux femmes super glamour. Une Britannique, une Américaine. Une actrice, une rose anglaise. Et on les oppose l'une à l'autre. Voilà une histoire sexy pour la presse. Mais en réalité, la rupture a eu lieu entre William et Harry. Tous les frères se disputent, toutes les familles connaissent des conflits. Mais les gens ne veulent pas entendre ça à propos de ces deux garçons." "Ils ont perdu leur mère à un très jeune âge et le conte de fées voudrait qu'ils soient plus proches que jamais et qu'ils aient toujours besoin l'un de l'autre. C'est probablement vrai, mais ce sont aussi des hommes adultes, qui ont plus de 30 ans, avec des femmes différentes, des fonctions différentes et qui fondent leur propre famille dans différentes régions du pays", a poursuivi Nick Bullen.

L'expert de la famille royale indique encore que la situation n'est pas dramatique et qu'elle va sans doute s'arranger. "Je pense que c'est triste, c'est vraiment triste. Mais on oublie qu'ils sont de vraies personnes. Ça nous est tous arrivé avec nos frères et soeurs au fil des ans, et j'espère que tout ira bien. Je pense que le prince de Galles et la reine travaillent d'arrache-pied pour s'assurer que tout le monde se réunisse."