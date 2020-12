L'esprit de fête sera là, quoi qu'il advienne. Nos conseils pour que la soirée soit mémorable et les convives épatés.

Choisir un thème

Choisir un thème Envie de glamour et de paillettes pour cette fin d'année? Faites la fête, comme à Las Vegas, avec un jeu de black-jack, une roulette, un tas de jetons et le croupier qui va avec. Et sapez-vous façon Sharon Stone dans Casino ou George Clooney dans Ocean's 11. En bande-son? Sinatra, évidemment. Il n'y aura plus qu'à faire vos jeux! Pas l'âme d'un flambeur? Laissez-vous alors inspirer par la royauté british et Lady Di. L'icône fashion fait son apparition dans la saison 4 de The Crown et remet ainsi au goût du jour ses styles vestimentaires hétéroclites, du casual avec des pulls des eighties et des jeans taille haute, aux tenues de gala à couper le souffle. Une idée qui peut très bien fonctionner en bulle, ou même virtuellement, pour un e-apéro délirant. Décorer pour décompter Transformez un de vos murs en horloge géante, ajoutez quelques ballons et flonflons. Voilà le photocall parfait pour des photos de minuit instagrammables à souhait! (thehousethatlarsbuilt.com/2017/12/countdown-to-midnight-backdrop.html) Cuisiner ensemble Préparez un menu à l'avance, chaque membre de la bulle concoctant un plat, y compris les enfants. Prenez des photos et des vidéos pendant la préparation pour animer la soirée, façon Top Chef. Une autre idée, si le repas a lieu par visioconférence: prévoyez les mêmes mets, traiteur ou maison, et avancez dans la soirée en rythme, même à distance. Assurer la musique Pas le temps de créer votre playlist pour le réveillon? Ci-dessous, retrouvez la playlist Spotify "Beats de bulle" que Focus Vif a concocté pour vous. MDK, LDP, MM Organiser un atelier de mixologie Pourquoi ne pas proposer aux convives de concocter leurs propres cocktails et mocktails au bar? Imprimez quelques recettes et assurez-vous que chacun trouve ce dont il aura besoin: un shaker, beaucoup de verres et de glaçons, différentes sortes de gin, de la menthe fraîche, des citrons verts... Une idée qui fonctionne aussi en version enfants bien sûr. Offrir (virtuellement) les cadeaux Prévoyez une cacahuète par Zoom. Chacun reçoit le nom d'une personne à gâter et s'arrange pour que le cadeau soit arrivé à bon port pour le grand jour. Il suffit alors de se donner rendez-vous pour une session de déballage en ligne. Passer le cap avec les voisins Organisez la célébration de minuit, à distance, fenêtres ouvertes, avec les gens de votre immeuble ou de votre quartier. Vous pourrez faire le décompte final ensemble, crier "joyeux Noël" ou "bonne année "à l'unisson, et même lancer un ou deux airs festifs. Donner la parole à chacun Laissez vos invités, grands et petits, préparer un petit mot qu'ils pourront lire, que ce soit en live ou par écrans interposés, tout au long de la soirée. Chacun peut aussi par exemple raconter un moment qu'il a apprécié ces derniers mois... Rédiger des cartes de voeux Les jours qui précèdent la fête, préparez en famille des cartes de Noël et, lors d'une promenade le jour J, déposez-les personnellement chez vos amis. L'occasion de discuter brièvement devant leur fenêtre ou leur porte. MDK, LDP, EK, JL Faire un quiz "Qui s'est un jour retrouvé côte à côte avec son prof dans un sauna?", "Qui a été piqué par une méduse en vacances?", "Comment s'appelle le chat de Denis?"... Si auparavant, organiser un quiz familial prenait des heures, aujourd'hui, il se crée en un claquement de doigts grâce au site et à l'appli Kahoot! Il suffit d'y encoder à l'avance ses questions, puis de donner un code aux participants qui, à distance ou pas, pourront s'affronter au fil de ce questionnaire. Une autre option pour jouer à distance: l'appli Houseparty. Il s'agit d'un réseau social permettant de communiquer par Internet avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Cette appli est parfaite en cette période de pandémie pour souhaiter une bonne année aux amis qui ne font pas partie de votre bulle et jouer à des jeux sympas avec eux. Jouer au menteur Que ce soit en visioconférence ou en bulle autour de la table, demandez à chaque invité de préparer trois histoires à l'avance, dont une est inventée. Les autres devront deviner de laquelle il s'agit. Finir par un ciné-couette Etablissez à l'avance la liste de vos cinq classiques préférés. Pulp Fiction, Amélie Poulain ou Quand Harry rencontre Sally... Et terminez la soirée, en famille dans le divan ou au lit, avec du pop-corn évidemment. MDK, EK, JL