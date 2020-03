À quelques heures d'un possible lockdown de toute la Belgique destiné à enrayer la pandémie du coronavirus, les annulations d'évènements pleuvent. Aperçu.

Saint-Josse reporte son carnaval et Saint-Gilles annule sa foire des vignerons

La collège des bourgmestre et échevins de la commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode a décidé d'annuler et de reporter deux événements prévus en extérieur, en complément des mesures décidées via des arrêtés du ministre-président régional Rudi Vervoort, a annoncé mercredi le bourgmestre Emir Kir. De son côté, le bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué, a pris un arrêté annulant la foire des vignerons prévue de vendredi à lundi prochains. Un report à une date ultérieure n'est pas exclu d'emblée, a-t-il fait savoir aux organisateurs.

L'annulation de cet événement en intérieur s'inscrit dans le contexte de l'interdiction des rassemblements de plus de 1.000 personnes décidée au niveau régional. Cette mesure de précaution vise à empêcher la propagation du virus, la foire des vignerons étant fréquentée par de nombreuses personnes venant de diverses régions de Belgique et de France, a-t-il fait observer.

À Saint-Josse, le carnaval qui devait avoir lieu le 4 avril prochain est reporté, tandis qu'une brocante prévue le 11 avril dans la rue de Brabant et le passage Charles Rogier est annulée. Le collège échevinal tennoodois s'est réuni pour veiller à la mise en oeuvre des mesures prises par le Conseil national de Sécurité et de l'arrêté régional pris par le ministre-président bruxellois. Outre les mesures précitées, la commune a décidé de porter une attention particulière aux personnes âgées isolées à travers l'action du CPAS, où une personne de référence a été désignée pour l'accompagnement des aînés.

Le collège a également chargé le secrétaire communal et les directions de l'administration communale de rappeler les mesures visant à limiter la contagion: les gestes essentiels d'hygiène, ne pas se serrer la main ni se faire la bise, garder une distance d'un mètre avec autrui, tousser dans son coude, reporter les réunions non essentielles et encourager le télé-travail dans la mesure du possible. Ce dispositif d'urgence sera réévalué en fonction de l'évolution de la situation.

Le carnaval de Zaventem, lui aussi annulé

Le collège des échevins de Zaventem a décidé jeudi d'annuler le carnaval de cette commune du Brabant flamand. Le carnaval, qui devait se tenir ce week-end, tombe donc sous le coup de cette mesure. "De nombreux habitants y ont travaillé dur pendant longtemps mais nous devons nous montrer solidaires et faire primer la santé des groupes à risque", a commenté la bourgmestre Open Vld Ingrid Holemans.

Outre le carnacal, le collège des échevins a également suspendu toutes les activités initialement organisées par la commune jusqu'à la fin du mois et conseille en outre aux organisateurs de prochains événements d'en faire de même.

Rappelons que de Stavelot à Hal, en passant par Wavre et Saint-Josse-ten-Noode, de nombreuses festivités carnavalesques ont été reportées afin de limiter la propagation du coronavirus, qui a fait trois morts en Belgique.

Autre carnaval annulé, celui de Schaerbeek.

Du côté des salons et des sorties culturelles

De nombreux salons et sorties sont reportées. Ainsi, les salons Job Fair -- prévu jeudi le 12mars -- et les salons Made In Asia et Photo Days - prévus tous les deux les 13,14 et 15 mars - sont réportés jusqu'à octobre 2020.

Le salon Laborama prévu les 19 et20 mars, est reporté aux 11 et 12 juin prochain. Le salon Babyboom est reporté du 16 au 19-8 octobre, celui d'Eurantica est postposé du 2 au 7 juin prochain, tandis que le salon Hope et l'Affordable Art Fair sont reportées à de dates encore indéterminées.

Les festivals Millénium -prévu du 27 mars au 4 avril - ainsi que le festival du Rire Ensemble -prévu du 23 au 28 mars -, sont réportés ultérieurement. Le Listen Festival, est quant à lui réporté au 10 novembre.

Notons que l'institution culturelle Flagey à Ixelles est également fermée jusqu'à nouvel ordre ainsi que le Botanique. Reportant ainsi toutes leurs expositions, concerts, conférences et projections.

Quid des concerts et des soirées?

Forest National, la Lotto Arena d'Anvers, l'Ancienne Belgique et le Sportpaleis ont annulés les concerts prévus jusqu'au 31 mars.

Quant aux soirées étudiantes de l'ULB et de Saint-Louis, celles-ci sont annulées sur ordre des universités. La Museum Night Fever de ce 14 mars n'aura également pas lieu.

Dans la province Namur

Le salon Bois & Habitat, qui devait se tenir du 20 au 23 mars à Namur Expo est annulé. Quant aux carnavals, celui de Tamines - prévu du 20 au 23 mars- est annulé, tandis que le carnaval des Ours de Andenne est reporté jusqu'à une date encore inconnue à ce jour.

Les soirées étudiantes sont suspendues jusqu'à Pâques.

A Liège

Du coté de Waremme, les évenements culturels tels que le carnaval sont annulés. De même que pour Hannut, Neupré et Engis.

Le salon Baby, la foire aux vins de Jupille et le carnaval de Goé sont également annulés.

Les soirées étudiantes de l'Uliège sont également suspendues. Enfin, le salon SIEP qui devait se tenir ce weekend aux Halles des Foires est annulé.

Dans le Brabant Wallon

Les carnavals des enfants et de Wavre de ce 21 et 22 mars sont annulés. De même que pour tous les évenements culturels prévus entre le 10 et le 21 mars, à savoir la foire du Laetare et le Soumonce de Wavre, le Doudou de Louvain-la-Neuve et les 24h de Grez.

Le festival Inc'Rock est postposé au weekend du 11 au 13 septembre.

Dans le Hainaut

Le carnaval de Tournai est annulé, le bourgmestre Paul-Olivier Delannois a proposé de reporter l'événement au mois de septembre. Les organisateurs, la police et les pompiers doivent encore donner leur accord.

Le centre culturel de Borsu est lui aussi fermé jusqu'à nouvel ordre.

En province du Luxembourg

Les carnavals de Arlon et de Sibret sont annulés, de même que le salon Univers Bébé du 15 mars à Libramont.

