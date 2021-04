Tout de noir vêtue jusqu'au masque, la reine Elizabeth II a fait ses adieux samedi à son époux le prince Philip, entourée de sa famille. A ses côtés, Kate Middleton qui portait un bijou hautement symbolique pour l'occasion.

Quelques jours avant son 95e anniversaire, la reine a rendu hommage, entourée des membres les plus proches de la famille royale, à celui qu'elle définissait comme sa "force" et son "soutien", depuis son couronnement en 1952. Le prince, mort "paisiblement" il y a huit jours au château de Windsor à l'âge de 99 ans, repose désormais dans le caveau de la chapelle Saint George, sur le domaine de la résidence royale, à l'issue d'une cérémonie sobre, pandémie oblige, et millimétrée.

© Getty

Pour assister à la cérémonie, la duchesse de Cambridge a choisi de porter des bijoux appartenant à la reine Elizabeth II, un bel hommage symbolique adressé à la grand-mère de son époux.

Ce collier de perles et de diamants à quatre rangs, Kate Middleton l'avait déjà porté lors d'une occasion très spéciale : l'anniversaire de 70 ans de mariage de la reine Elizabeth II et du prince Philip au château de Windsor, en 2017. Le porter ce samedi s'est donc naturellement imposé pour la duchesse de Cambridge.

Par le passé, la reine avait porté ce collier à plusieurs reprises, notamment lors d'une visite au Bangladesh ainsi qu'à l'anniversaire de Margaret Tatcher.

Lady Diana avait également porté ce bijou en 1982, lors d'un dîner officiel aux Pays-Bas.

© Getty

