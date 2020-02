Le prince William et son épouse Kate se rendront début mars en République d'Irlande, a annoncé mardi le Palais de Kensington, peu après le Brexit et la victoire d'un parti favorable à la réunification de l'Irlande aux élections irlandaises.

"Le duc et la duchesse de Cambridge effectueront une visite officielle en Irlande entre le mardi 3 mars et le jeudi 5 mars", précise un communiqué.

Cette annonce a lieu seulement trois jours après la tenue samedi des élections législatives irlandaises, où le parti républicain de gauche Sinn Fein a effectué une percée historique, devant les deux formations de centre-droit Fianna Fail et Fine Gael.

S'il arrive au pouvoir à la faveur d'une coalition, le Sinn Fein a pour objectif la réunification de l'île d'Irlande, divisée entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République, depuis que cette dernière a pris son indépendance du Royaume-Uni en 1919.

Ce parti a aussi pendant longtemps été la branche politique de l'IRA, groupe paramilitaire classé comme organisation terroriste par le gouvernement britannique, qui a assassiné l'arrière-grand-oncle du prince William, Louis Mountbatten.

Les relations entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni ont déjà été secouées par le Brexit, les négociations faisant craindre pendant un moment le retour d'une frontière physique entre les deux pays.

Ce voyage constituera d'ailleurs la première visite d'un membre de la famille royale dans un pays européen depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'UE.

En 2011, la reine Elizabeth II a effectué un voyage historique en République d'Irlande, sous haute surveillance, devenant le premier monarque britannique à s'y rendre depuis que la nation avait obtenu son indépendance.

Depuis, le prince Charles, fils de la reine, et son épouse Camilla s'y sont rendus à cinq reprises.

"Le duc et la duchesse de Cambridge effectueront une visite officielle en Irlande entre le mardi 3 mars et le jeudi 5 mars", précise un communiqué.Cette annonce a lieu seulement trois jours après la tenue samedi des élections législatives irlandaises, où le parti républicain de gauche Sinn Fein a effectué une percée historique, devant les deux formations de centre-droit Fianna Fail et Fine Gael. S'il arrive au pouvoir à la faveur d'une coalition, le Sinn Fein a pour objectif la réunification de l'île d'Irlande, divisée entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République, depuis que cette dernière a pris son indépendance du Royaume-Uni en 1919. Ce parti a aussi pendant longtemps été la branche politique de l'IRA, groupe paramilitaire classé comme organisation terroriste par le gouvernement britannique, qui a assassiné l'arrière-grand-oncle du prince William, Louis Mountbatten. Les relations entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni ont déjà été secouées par le Brexit, les négociations faisant craindre pendant un moment le retour d'une frontière physique entre les deux pays.Ce voyage constituera d'ailleurs la première visite d'un membre de la famille royale dans un pays européen depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'UE. En 2011, la reine Elizabeth II a effectué un voyage historique en République d'Irlande, sous haute surveillance, devenant le premier monarque britannique à s'y rendre depuis que la nation avait obtenu son indépendance. Depuis, le prince Charles, fils de la reine, et son épouse Camilla s'y sont rendus à cinq reprises.