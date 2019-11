View this post on Instagram

So pretty!! 🎉🎉🎉🎉 IT’S. A... ??? ・・・ Every baby deserves a @pacidoodle . . . #Repost @loboboogie We’re having a beautiful lil princess!!!👑Mommy & Daddy can’t wait to meet you babygirl!!!!💖 Due in Nov. #beyondblessed #genderreveal 🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆 It’s A Girl!!!!!! God bless her & keep her always & forever 🙏🏽 #Family 💜❣️💙 @emrozy7 #genderreveal #genderrevealvideos #genderrevealparty #pinkorblue #boyorgirl #babyannouncement #pregnancyannouncement