Gisele Bündchen attaquée par la ministre de l'Agriculture brésilienne

Hoje é o Dia da Amazônia. Dia de celebrar a floresta com a maior biodiversidade do planeta, com riquezas culturais e naturais imensuráveis. É também dia para fazer um alerta. O desmatamento da floresta já a atingiu um ponto crítico, e se isso continuar as mudanças serão devastadoras. Não temos mais tempo! Precisamos exigir dos nossos governantes e empresas que se comprometam a frear o desmatamento e preservar esta riqueza inestimável do Brasil. Foto: Lalo de Almeida 🌳🙏🏼✨🌍 Today is Amazon Day. A day to celebrate the most biodiverse forest on the planet! It has a wealth of cultural and natural treasures. It is also a day to be conscious of the consequences of deforestation because it is an escalating problem. If changes are not made immediately the results will be devastating. The time is now to act! We need to demand our governments and companies commit to stopping deforestation and work towards preserving one of the most amazing places on earth.