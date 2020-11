Johnny Depp a connu la gloire pour son interprétation de personnages excentriques comme les héros d'"Edward aux mains d'argent" ou des "Pirates des Caraïbes". Loin du grand écran, l'acteur américain a dû affronter ses démons à l'image de son idole Marlon Brando.

Le procès en diffamation intenté au tabloïd britannique The Sun par la star de 57 ans a donné lieu à de longs débats sur sa consommation d'alcool et de drogues et sur le couple qu'il formait avec l'actrice Amber Heard, mais aussi à un déversement de révélations peu reluisantes sur leur vie privée. Tout ça pour rien puisqu'il vient de le perdre. Il compte cependant faire appel de cette décision "perverse et déconcertante".

La décision du juge Andrew Nicol porte un coup dur à la réputation de l'acteur d'"Edward aux mains d'argent" et "Pirate des Caraïbes". Après 35 ans de carrière, ce dernier avait pris de gros risques en attaquant News Group Newspapers (NGN), société éditrice du quotidien qui l'avait qualifié de "frappeur de femmes". S'appuyant essentiellement sur les déclarations de l'actrice, le Sun avait invoqué 14 épisodes de violences, tous contestés par Johnny Depp.

Le juge Nicol a estimé dans son jugement que les qualifications du Sun étaient "substantiellement vraies" car "la grande majorité des agressions présumées ont été prouvées". "Les victimes de violences conjugales ne doivent jamais avoir à se taire", a réagi un porte-parole du Sun, remerciant le juge et l'actrice "pour son courage à témoigner devant la Cour".

"Cette décision et ce jugement ne sont pas une surprise", ont réagi les avocat de l'actrice de 34 ans, qui avait le statut de témoin au procès, disant vouloir "obtenir justice" dans une autre procédure en cours aux Etats-Unis.

Les avocats de Johnny Depp ont eux dénoncé une décision "aussi perverse que déconcertante", et indiqué qu'il "serait ridicule que M. Depp ne fasse pas appel" face à un jugement qui présente "tellement de défauts".

35 ans de carrière, avec une filmographie impressionnante mais jamais d'Oscar

Fear and Loathing in Las Vegas 1998 Johnny Depp dans de Terry Gilliam: lunettes teintées pour délires hallucinogènes... © Moviestore/REX Shutterstock

Né le 9 juin 1963 à Owensboro, dans le Kentucky, Etat au centre des Etats-Unis, Johnny Depp s'est débord dirigé vers la musique avant de se lancer comme comédien.

Il a fait ses débuts sur grand écran dans le thriller de Wes Craven "Les Griffes de la nuit", sorti en 1984. Sa popularité grimpe en flèche avec son personnage de policier au visage d'ange dans la série télévisée "21 Jump Street".

En 1990, il interprète "Edward aux mains d'argent", un jeune homme doté de ciseaux à la place des mains qui apporte un peu de magie aux habitants d'une petite ville en coupant leurs cheveux et taillant leurs arbustes.

Son sens de la fantaisie fait aussi merveille dans le rôle du créateur de Peter Pan, J. M. Barrie, dans "Neverland", sorti en 2004, qui lui vaut une nomination aux Oscars.

Winona Ryder et Johnny Depp en 1990 © Getty Images

Il a aussi interprété son héros, le journaliste et grand consommateur de stupéfiants Hunter S. Thompson, dans "Las Vegas Parano". C'est sur le tournage de "Rhum Express", une oeuvre moins connue de Thompson, qu'il rencontre Amber Heard en 2011.

Polyvalent, l'acteur a aussi endossé des rôles plus sombres comme un détective infiltré dans "Donnie Brasco" en 1997 ou un trafiquant de drogue dans "Blow" en 2001.

- 14 ans avec Vanessa Paradis -

Le blockbuster "Pirates des Caraïbes" dans lequel il campe Jack Sparrow, un loup de mer grand amateur de rhum, lui a conféré une immense notoriété.

© Reuters

Nommé trois fois pour un Oscar, notamment après s'être glissé dans la peau de "Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street", Johnny Depp n'a jamais remporté la précieuse statuette.

Johnny Depp est revenu fréquemment à ses premiers amours, la musique, collaborant avec Oasis, Alice Cooper et Joe Perry, le guitariste d'Aerosmith.

Habitué à un train de vie fastueux, déclarant un jour dépenser plus de 30.000 dollars par mois en vin, il a affirmé devant la justice britannique que son ancien gestionnaire d'affaires l'avait délesté des 650 millions de dollars accumulés "depuis (les films) Pirates (des Caraïbes) 2 et 3".

© Reuters

Côté coeur, l'acteur a fréquenté plusieurs célébrités dont la mannequin britannique Kate Moss. Du temps de sa liaison avec l'actrice américaine Winona Ryder dans les années 1990, il s'était fait tatouer "Winona forever", transformé en "Wino forever" ("Ivrogne pour toujours") après la rupture.

Il est resté quatorze ans aux côtés de la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, avec laquelle il a eu deux enfants, une fille et un fils, avant de rompre en 2012.

Il a ensuite épousé Amber Heard en 2015, une union tumultueuse qui s'est achevée en 2016 avant un divorce en 2017.

© Reuters

Si l'actrice a pointé du doigt ses excès et l'a accusé de violences lors d'audiences qui ont tourné au grand déballage, Johnny Depp a reconnu prendre de la drogue mais nié toute violence.

Winona Ryder et Vanessa Paradis l'ont toujours soutenu, la chanteuse française le décrivant dans un témoignage versé à la procédure comme "un homme et un père gentil, attentif, généreux et non violent".

Johnny Depp doit reprendre l'an prochain le rôle du méchant Gellert Grindelwad dans "Les Animaux fantastiques 3", produit dérivé de l'univers d'Harry Potter. Mais les accusations d'Amber Heard portées à son encontre ont remis en cause sa participation au film.

Les principaux développements de l'acrimonieux procès Depp Le procès en diffamation intenté par Johnny Depp au tabloïd The Sun, qui l'avait décrit en mari violent envers son ex-femme Amber Heard, a donné lieu à un grand déballage sur leur vie privée. En voici les principaux points. - Qui a frappé qui? Le procès a donné lieu à un ping-pong d'accusations de violences entre la star hollywoodienne de 57 ans et son ex-femme de 34 ans. Cheveux arrachés, nez brisé, yeux au beurre noir, lèvre fendue... Citée comme témoin par The Sun, Amber Heard a décrit dans le menu détail les agressions que lui aurait fait subir le héros de "Pirate des Caraïbes", dont elle a craint un moment qu'il ne la tue. Selon elle, il en attribuait la responsabilité au "monstre" habitant en lui. De son côté, Johnny Depp a nié avoir jamais levé sa main contre une femme, conforté par les témoignages écrits de ses anciennes compagnes Vanessa Paradis et Winona Ryder. Au contraire, a-t-il soutenu, c'est Amber Heard qui se montrait colérique et violente. Il l'a dépeinte comme une calculatrice narcissique et sociopathe cherchant à faire avancer sa carrière à ses dépens. - Drogue et alcool Le procès a mis en évidence le mode de vie débridé de l'acteur et son importante consommation de drogues variées et d'alcool, commencée dès l'adolescence. Une lettre du médecin chargé de sa désintoxication, lue à l'audience, décrit la star comme "infantile" et "romantisant la culture de la drogue", sans intention d'y renoncer. Selon Depp, Amber Heard n'était pas en reste, consommant "deux à trois bouteilles de vin" tous les soirs. Elle a reconnu elle-même avoir pris à l'occasion de l'ecstasy ou des champignons hallucinogènes. - Doigt coupé L'Australie, où Johnny Depp séjournait durant un tournage, a été le théâtre de disputes parmi les plus violentes du couple. L'acteur a accusé Amber Heard, photo sanguinolente à l'appui, de lui avoir sectionné l'extrémité d'un doigt avec une bouteille de vodka, ce qu'elle dément. Elle estime au contraire avoir été "prise en otage" pendant trois jours" par "une personne violente et maniaco-dépressive, souffrant de troubles bipolaires et de psychoses induites par la drogue". - Excréments canins ou humains? La Haute Cour de Londres s'est longuement penchée sur la question de savoir si des excréments retrouvés dans le lit du couple provenaient d'Amber Heard ou d'un des ses amis, comme l'affirme Depp, ou de leur chien, comme le soutient Amber Heard. Une chose est sûre pour Depp: cet incident, survenu à la suite d'une dispute lors du 30e anniversaire de l'actrice en avril 2016, a signé l'arrêt de mort de leur relation, moins de deux ans après leur mariage. - Accusation d'infidélités Amber Heard a fermement démenti avoir été infidèle, comme l'assure son ex-mari, lui renvoyant cette accusation: elle n'a pas eu de liaison avec l'acteur James Franco ni avec l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, qui lui aurait fait des visites nocturnes en mars 2015, peu après son mariage. "Je n'étais même pas en contact avec Elon avant 2016", s'est-elle défendue.

