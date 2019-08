Une application de rencontre sera lancée le 10 août en Belgique apportant de l'espoir à ceux qui sont fatigués de " swiper " (balayer l'écran) sans fin.

À partir du 10 août, HILY, une application de rencontre avec un mécanisme de mise en relation basé sur l'intelligence artificielle, promet de trouver un partenaire compatible dans les 15 minutes.

Qu'est-ce que rend HILY si différent ?

Les mécanismes intelligents de l'application trouvent une personne qui convient à l'utilisateur en un rien de temps. Le système d'intelligence artificielle de HILY associe les gens non seulement par géolocalisation, mais aussi en fonction de leurs intérêts et de leur mode de vie. La seule chose que les utilisateurs doivent faire est d'indiquer ce qu'ils recherchent, et laisser les algorithmes intelligents de HILY faire le reste.

De plus, le système donne la priorité aux personnes qui sont similaires à celles que l'utilisateur a déjà "aimées".

La semaine prochaine, HILY ajoutera également une nouvelle fonction - des tests de compatibilité concernant le caractère, les préférences relationnelles et les priorités de vie de l'utilisateur. Ils permettent à l'utilisateur de vérifier s'il est compatible avec une personne qu'il trouve attirante.

La sécurité des utilisateurs est une priorité d'HILY. HILY dispose de plusieurs niveaux de protection, d'une modération 24h/24 et 7j/7 et d'un support 24h/24. Chaque utilisateur enregistré doit fournir une image authentique afin d'être vérifié.

HILY est gratuit et disponible en téléchargement dans l'App Store et Google Play. Une version premium par abonnement HILY Elixir est également disponible.

Sur HILY

En mai 2019, HILY est devenu l'une des trois premières applications de rencontre sur le marché américain. HILY connaît une croissance rapide dans le monde. L'application est maintenant disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche et à partir du 10 août en Belgique.

Greta Pralle