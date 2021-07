Rat: 1924, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08, 20.

Buffle: 1925, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09.

Tigre: 1926, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10.

Chat: 1927, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11.

Dragon: 1928, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12.

Serpent: 1929, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13.

Cheval: 1930, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14.

Chèvre: 1931, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15.

Singe: 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16.

Coq: 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17.

Chien: 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06, 18.

Cochon: 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07, 19.

Rat

© Getty Images/iStockphoto

Il faut beau, il fait bon, la vie coule comme une chanson. Entre le chant des cigales et le tableau offert par les étoiles, le Rat passe un été merveilleux, sans se prendre la tête, avec du soleil au fond des yeux. Même sur le plan amoureux, son ciel forme un bel arc-en-ciel.

Buffle

© Getty Images/iStockphoto

En cette douce période estivale sans histoire, le Buffle regarde les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, en profitant lui-même des arômes bienfaisants de la passion. Avec sa chère moitié, ils se tiennent par la main, parlent du lendemain et de leurs voeux azur...

Tigre

© Getty Images/iStockphoto

Pour le Tigre, les vacances, c'est le temps de l'amour, des copains et de l'aventure. Les blessures du passé sont refermées et il se dit qu'il est le roi du monde. Côté coeur, la vie suit son cours, mais son coeur bat plus vite. Il est tout simplement heureux... d'être amoureux.

Chat

© Getty Images/iStockphoto

La route est agréable. Alors le Chat rêve de se cacher dans un grand champ de blé ou de se laisser porter par les courants. Parce que pour lui, cet été est à la fois un beau roman et une belle histoire, voire un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser aux lendemains?

Dragon

© Getty Images/iStockphoto

C'est surtout du côté du coeur que le Dragon connaît de grands frissons. Avec la personne qui partage sa vie, ça se passe les yeux dans les yeux, baisers et coquillages, de l'eau bleue plein les cheveux. Bonne nouvelle: l'amour à la plage, ce sera jusqu'à la fin de l'été...

Serpent

© Getty Images/iStockphoto

Tous les soirs, le Serpent a bien envie d'aller danser... sans chemise et sans pantalon. Que ce soit à la sortie du bureau, dans les rues de La Réunion ou après une journée de plage ensoleillée, il veut juste s'amuser, se sentir (très) léger et ne refuser aucun plaisir sucré.

Cheval

© Getty Images/iStockphoto

Depuis le début de l'été, le Cheval a la fièvre dans le sang, comme un adolescent. Faible et languissant, il vit de longues journées de paresse, en supprimant soigneusement chaque obstacle pouvant entraver son chemin. Désobéissant, il ne manque pas pour autant de bon sens.

Chèvre

© Getty Images/iStockphoto

C'est tellement court, une vie. Tellement fragile, aussi. La Chèvre s'en rend compte plus que jamais et refuse de courir après le temps. Pour elle, le plus important, c'est l'envie d'aimer. Et elle sait qu'à condition de le vouloir et d'y croire vraiment, tout est possible.

Singe

© Getty Images/iStockphoto

Le Singe s'imagine dans les ruines du vieux Rome où, à part lui et son partenaire, il n'y a personne. La passion comme une ombre, il succombe au bruit du tonnerre qui résonne et qui l'emprisonne... le fracas de l'amour ! Voilà sa façon de vivre à fond l'été: comme un ouragan.

Coq

© Getty Images/iStockphoto

Pour le plaisir, il faut savoir prendre le temps, s'éblouir ou même tenter de s'offrir ce qui n'a pas de prix. Le Coq voit les choses en grand et met tout en oeuvre pour être bien dans sa peau. Son objectif de fin d'été est d'ailleurs clair: ne plus courber le dos pour réussir.

Chien

© Getty Images/iStockphoto

Le Chien aurait adoré être un artiste, tout en passant sa vie en l'air entre New York et Singapour. Mais il voyage déjà en première classe durant cet été cocasse. Il réussit à ne plus penser à rien, et il en est fier. Il fera son numéro quand l'avion se posera sur la piste.

Cochon

© Getty Images/iStockphoto

Attention aux excès de cette excitante parenthèse estivale: les démons de minuit entraînent le Cochon au bout de ses... nuits. Mais à force de combattre les fantômes de l'ennui, il risque un coup de fatigue. Côté amoureux, il cherche un peu de chaleur à mettre dans son coeur.

