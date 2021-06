Rat

Le Rat peut oublier les tensions et les pépins de ces derniers temps, préparer les glaçons, sortir le mobilier de jardin et faire tomber la chemise. Pour lui, ce bel été rime avec liberté, musique et détente totale. On peut même dire que chaque soir, il n'aura pas sommeil.

Buffle

Des amis, des barbecues et des apéros qui durent jusqu'aux petites heures : tout cela est bon pour le moral, puisque l'important, c'est d'être en bonne compagnie. Le Buffle veut s'amuser, combler ses désirs, chanter et se réchauffer. Mais attention : à petit feu pour démarrer.

Tigre

Chaque journée sera idéale pour marcher dans la forêt, même si le Tigre trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Tout ce qu'il souhaite, c'est un peu de solitude et, parfois, simplement ne rien faire. Côté coeur, il est temps de s'embrasser tendrement...

Chat

Le climat est sucré et il y a beaucoup d'amour dans l'air durant ces jolies vacances. Du coup, le Chat est un peu en avance au rendez-vous des promesses qu'il a faites à sa chère moitié. Impatient, il déborde d'ailleurs de nouveaux projets... sans pour autant changer d'adresse.

Dragon

Pour le Dragon, c'est simple : il y a le ciel, le soleil et la mer. Le reste ne compte pas. Allongé sur la plage, les cheveux dans le sable, il constate la chance qu'il a de pouvoir profiter de chaque instant de ces longues journées enivrantes. C'est tous les jours dimanche...

Serpent

L'atmosphère est douce, le décor est coloré et une brise d'été caresse chaque envie du Serpent. On dirait le Sud et le temps dure longtemps dans cette parenthèse vacancière qui ressemble à la fois à la Louisiane et à l'Italie. Pas de doute : il ne manque rien... et c'est joli.

Cheval

Le Cheval a des mélodies plein la tête. En marchant, il donne une cadence à ses pas, et il sent la musique au bout de ses doigts. Des rythmes qui l'entraînent jusqu'au bout de ses nuits, et des refrains qui provoquent en lui un vent de folie. C'est sa façon d'aimer l'été...

Chèvre

La Chèvre rêve d'une grande plage abandonnée, avec pour uniques compagnons des coquillages et des crustacés. Pour elle, c'est la saison des fleurs et des voiliers, du soleil brûlant et des chevelures ébouriffées. Dès les premiers jours de l'été, tous les ennuis sont oubliés !

Singe

A l'heure d'été, c'est facile : on met ses doigts de pieds en éventail et on s'évade vers les sunlights des tropiques, là où l'amour se raconte en musique et où il n'y a rien d'autre à faire que rêver. Un joli menu pour un Singe aux humeurs pacifiques et aux souhaits magiques.

Coq

C'est dans un climat guilleret que le Coq embellit chaque instant de son été. Il y a du soleil dans les ruelles, des hirondelles dans le ciel et de la joie par-dessus les toits. Sur le plan amoureux, le programme est encore plus copieux : son coeur bat, chavire et chancelle !

Chien

Le Chien vit d'amour et de rires. Il apprécierait beaucoup qu'on le laisse danser comme s'il était éternel et qu'on le laisse chanter en liberté tout l'été. Sur le plan amoureux, tout va pour le mieux avec son partenaire, et ils n'ont qu'un voeu : aller jusqu'au bout du rêve.

Cochon

Pour rattraper le temps perdus ces derniers mois, le Cochon compte bien se donner à fond... et s'en aller vers des horizons insoupçonnés. Plus loin que la nuit et le jour, dans l'espace inouï de l'amour ou même sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Du moment qu'il voyage !

