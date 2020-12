Portraits de ces Belges qui, derrière la première ligne, font la résilience.

Ecole de codage doublée d'un espace de coworking, Molengeek s'est donné pour mission de rendre le numérique accessible à tous, à commencer par les jeunes de ses abords directs, la commune de Molenbeek. Tout naturellement, cet "écosystème tech" a proposé son aide aux écoles du quartier, prises au dépourvu par la décision de généraliser les cours à distance, une solution inégalitaire par définition. "Quand on a voulu leur donner un coup de main au niveau de l'e-learning, ils nous ont répondu que leur problème était que certains gamins n'avaient tout simplement pas d'ordinateur. C'était ça, l'urgence: les quasi 60% des élèves sans PC. Donc on a lancé un appel aux dons", raconte Ibrahim Ouassari, fondateur de Molengeek. Leur priorité? Les ordinateurs d'entreprise: même modèle, même caractéristiques, livrés par lots et configurés à la chaîne. En quelques mois, Molengeek récolte quelque 1 750 PC et en redistribue plus de 1 200, le reste étant obsolète. Les écoles n'ont plus qu'à répartir les machines et assurer le suivi. Face à l'ampleur de la demande, Ibrahim et son équipe rayonnent au-delà de l'Est bruxellois, et viennent en aide à des élèves démunis de toute la capitale, et même du Brabant wallon. "Il ne faut pas croire les clichés, il y a des familles dans le besoin partout", rappelle Ibrahim. Aujourd'hui, le projet reste d'actualité, Molengeek continue ses distributions, et est toujours à la recherche de portables de moins de 5 ans, dotés d'une webcam. A bon entendeur...