Jean-Baptiste Maunier a publié cette semaine une nouvelle photo de sa compagne au ventre bien rond en confiant son impatience de voir arriver son petit bout. Par la même occasion, l'acteur français a dévoilé le sexe de leur premier bébé.

Jean-Baptiste Maunier trépigne d'impatience à l'idée d'avoir son premier enfant. Régulièrement, l'acteur publie des clichés de sa magnifique compagne, Léa Arnezeder, et de son joli baby bump. La photo publiée ce mardi, à quelques jours de l'accouchement, dévoile un moment de tendresse entre les futurs parents.

"Plus que quelques jours, on t'attend mon petit bonhomme", écrit l'acteur. Un petit mot qu'il signe déjà "Maman et Papa", et qui révèle que c'est donc un petit garçon qu'ils attendent impatiemment. Jean-Baptiste Maunier est en couple depuis près de cinq ans avec Léa Arnezeder, jeune artiste peintre.

Au mois de février, il avait annoncé la grossesse de sa compagne via Instagram, en publiant un cliché de la future maman et de son baby bump naissant. "Depuis des années je vis à tes côtés la plus belle des histoires d'amour et en voici le fruit ! Tu fais de moi le plus heureux des hommes", avait écrit le comédien. De son côté, l'artiste avait sobrement annoncé la nouvelle en indiquant "Baby on board" (Un bébé en route). (