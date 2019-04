Le troisième enfant de Kate et William souffle aujourd'hui sa première bougie. Et pour fêter l'évènement, le Palais de Kensington a publié hier trois photos du petit prince. Des clichés adorables, bien entendu.

Il ressemble à son frère et à sa soeur avec ses bonnes joues et son petit nez retroussé. Les photos ont été prises par Kate Middleton en personne lors d'une promenade dans leur propriété du Norfolk. Meghan Markle et le prince Harry ont commenté le cliché : "Bon anniversaire Louis ! On t'envoie plein d'amour. Bisous" peut-on lire sur Instagram.

© AFP

© AFP