Kim Kardashian a été photographiée en larmes lors d'une conversation avec Kanye West. Selon une source proche du couple, la star de la téléréalité serait "épuisée".

Ce lundi, Kim Kardashian a quitté la Californie pour se rendre dans le Wyoming afin de discuter avec son mari Kanye West. Une discussion houleuse si l'on en croit des photos dévoilées par le Daily Mail. Sur les clichés, on peut en effet voir une Kim Kardashian en larmes à bord d'une voiture. C'est la première fois que le couple a été photographié ensemble depuis le premier meeting de campagne de Kanye West le 19 juillet dernier.

"Elle est très émotive à propos de cette affaire mais aussi épuisée", explique un proche du couple au magazine People. "Elle a été très blessée par Kanye. Elle a essayé de le joindre à plusieurs occasions et il l'a ignorée. C'est une mauvaise situation. Elle a décidé de prendre l'avion jusqu'au Wyoming pour lui parler en personne. Elle ne veut plus être ignorée".

Pour rappel, rien ne va plus pour le couple depuis que Kanye West a annoncé qu'il se présentait comme candidat aux élections présidentielles américaines. Sa bipolarité a été révélée au grand jour et le rappeur a, dans la foulée, révélé qu'il voulait divorcer avec Kim depuis 2018. Une demande que cette dernière serait désormais prête à accepter.

Ce lundi, Kim Kardashian a quitté la Californie pour se rendre dans le Wyoming afin de discuter avec son mari Kanye West. Une discussion houleuse si l'on en croit des photos dévoilées par le Daily Mail. Sur les clichés, on peut en effet voir une Kim Kardashian en larmes à bord d'une voiture. C'est la première fois que le couple a été photographié ensemble depuis le premier meeting de campagne de Kanye West le 19 juillet dernier."Elle est très émotive à propos de cette affaire mais aussi épuisée", explique un proche du couple au magazine People. "Elle a été très blessée par Kanye. Elle a essayé de le joindre à plusieurs occasions et il l'a ignorée. C'est une mauvaise situation. Elle a décidé de prendre l'avion jusqu'au Wyoming pour lui parler en personne. Elle ne veut plus être ignorée".Pour rappel, rien ne va plus pour le couple depuis que Kanye West a annoncé qu'il se présentait comme candidat aux élections présidentielles américaines. Sa bipolarité a été révélée au grand jour et le rappeur a, dans la foulée, révélé qu'il voulait divorcer avec Kim depuis 2018. Une demande que cette dernière serait désormais prête à accepter.