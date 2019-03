Kylie Jenner bat Mark Zuckerberg en devenant la plus jeune milliardaire au monde (en images)

"Je ne m'attendais pas à cela", a-t-elle expliqué. "Je n'avais pas prévu ce futur. Mais la reconnaissance fait toujours du bien. C'est une belle tape dans le dos."

Un succès qu'elle doit surtout au réseau social Instagram et à ses 128 millions d'abonnés sans qui elle n'aurait pas été capable de toucher autant de gens. "C'est le pouvoir des médias sociaux", a-t-elle ajouté. "J'avais déjà une très grande audience avant même de lancer quoi que ce soit."

La jeune maman avait lancé sa ligne en 2016 et avait même fait la couverture de Forbes l'été dernier. Deux ans à peine après la première mise sur le marché d'un kit pour les lèvres à 29 dollars, la plus jeune du clan Kardashian-Jenner a déjà vendu pour plus de 630 millions de dollars de maquillage. Kylie Cosmetics, créé avec les 250.000 dollars qu'elle avait gagné en faisant du mannequinat, est d'ailleurs détenue à 100% par la nouvelle reine du make-up.