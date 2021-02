Une enquête a été ouverte en janvier contre l'acteur français Richard Berry après le dépôt d'une plainte de sa fille aînée, Coline, qui l'accuse d'inceste, ce que dément fermement le comédien.

Dans sa plainte, Coline Berry, aujourd'hui âgée de 45 ans, dénonce "des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et corruption de mineur", a indiqué mercredi le parquet de Paris.

Une enquête préliminaire a été ouverte le jour même du dépôt de la plainte, le 25 janvier, selon cette source.

Sur Instagram mercredi, Coline Berry assure avoir été "embrassée par son père sur la bouche avec la langue" et "a dû participer à des jeux sexuels dans un contexte de violences conjugales notoires".

Richard Berry, aujourd'hui âgé de 70 ans, a démenti mardi soir "de toutes (ses) forces et sans ambiguïté ces accusations immondes".

"Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline, ni avec aucun de mes enfants", a assuré l'acteur dans un long texte publié sur son compte Instagram.

Il a souligné que "les allégations (de sa fille étaient) fausses" et que son récit avait "évolué avec le temps".

Coline, née en 1976 de l'union entre Richard Berry et l'actrice Catherine Hiegel, a répondu que sa "narration des faits n'a jamais varié".

"Ce qui a évolué au fil du temps, c'est son attitude : de la violence première, il est ensuite passé à la sollicitation moite pour que je +passe l'éponge+ ou ne le fasse pas passer pour un +pédocriminel+", a-t-elle ajouté à propos de son père, acteur populaire au théâtre et au cinéma.

Selon Richard Berry, les accusations d'agressions sexuelles de sa fille ont débuté il y a sept ans, lorsque sa nouvelle épouse était enceinte et que Coline attendait elle aussi un enfant.

Pendant des années, j'ai tenté de lui parler (...) sans succès. Je m'en suis ouvert à des psychiatres, à ma famille, à mes amis", a-t-il précisé.

Coline Berry aurait, selon lui, "remanié à nouveau son récit" après la publication en janvier du livre de Camille Kouchner, "La Familia Grande", dans lequel elle accuse son ancien beau-père, le politologue Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son jumeau lorsqu'il était adolescent.

La publication de ce récit autobiographique de la fille du fondateur des "French Doctors" Bernard Kouchner, a suscité une onde de choc et libéré la parole de victimes, notamment sur les réseaux sociaux via le mot-dièse #Metooinceste.

