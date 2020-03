L'épouse de Stromae publie une photo de leur enfant, pour faire passer un message clair

En septembre 2018, Stromae et son épouse Coralie devenaient les heureux parents d'un petit garçon. Ce couple très discret a toujours tenu à préserver son fils et on ne le voit que rarement sur les réseaux sociaux. Toutefois, en cette période du confinement, sa maman a posté une pudique photo de lui, chez eux, avec un message à toute sa communauté.

