L'ex-femme de Jeff Bezos devient la 4e femme la plus riche au monde

MacKenzie Bezos, l'ex-épouse du patron d'Amazon, Jeff Bezos, devient la quatrième femme la plus riche du monde après l'accord de divorce conclu. Le patrimoine de cette quadragénaire (48 ans) est estimé à 35,6 milliards de dollars.

Le milliardaire américain Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, conservera bien la garde du trésor familial après son divorce: le contrôle des actions du couple dans son groupe. Sa future ex-femme, MacKenzie Bezos, a annoncé jeudi sur Twitter qu'elle prévoyait de lui laisser à l'issue de leur séparation 75% de leurs titres. Elle conservera donc 25% des actions qu'ils possédaient ensemble, soit 4% du capital d'Amazon. Ce qui représente environ 36 milliards de dollars au cours de Bourse actuel.

Surtout, elle concède à Jeff Bezos tous les droits de vote sur l'ensemble de leurs actions.

L'annonce inattendue de la séparation du couple en janvier, après 25 ans de mariage, avait fait naître de nombreuses questions sur les modalités de scission de sa fortune --estimée à environ 150 milliards de dollars par le magazine Forbes-- et sur le contrôle d'une société valant actuellement 890 milliards de dollars en Bourse. Bien que les Bezos possèdent de nombreuses résidences, à Seattle ainsi qu'à Washington, au Texas ou à Beverly Hills, les 16% de capital d'Amazon que le couple détenait ensemble constituait l'essentiel de leur richesse.

MacKenzie Tuttle, de son nom de naissance, a rencontré Jeff Bezos en 1992, avant qu'il ne fonde dans le garage de leur maison ce qui est devenu un empire du commerce en ligne. Elle en avait été l'une des premières salariées. Elle aurait théoriquement pu prétendre à la moitié de leur patrimoine.

Jeff Bezos, 55 ans, plutôt discret de nature, est entré de plain-pied dans la rubrique people en janvier quand il a annoncé son divorce, avant la révélation par un hebdomadaire à sensation, National Enquirer, de sa relation avec une autre femme.

© Reuters

- Troisième femme la plus riche -

Quelques semaines plus tard, le milliardaire se retrouvait au coeur d'un scandale retentissant à base de complot, de chantage, de maîtresse et de photos coquines.

Menacé, selon lui, de chantage à la photo dénudée par le National Enquirer, un tabloïd appartenant à un proche du président américain Donald Trump, il n'avait pas hésité à contre-attaquer en révélant publiquement l'affaire, quitte à étaler sa vie privée au grand jour et à jeter en pâture les détails croustillants des photos que l'hebdomadaire menaçait de publier. Certains redoutaient la possibilité d'un divorce conflictuel, qui assombrirait le paysage pour Amazon, tant sur le plan de l'actionnariat que des relations publiques. Le communiqué annonçant la séparation du couple affichait toutefois un ton résolument apaisé, assurant que Jeff et MacKenzie restaient "des amis chers".

Après avoir retweeté le message jeudi de sa femme, M. Bezos l'a remerciée dans un tweet distinct pour "son soutien et sa gentillesse durant ce processus".

Selon un document transmis aux autorités boursières, les papiers du divorce ont été déposés au tribunal jeudi et la procédure devrait être finalisée dans environ trois mois. MacKenzie Bezos prévoit aussi de laisser à son mari la totalité des parts détenues par le couple dans le quotidien The Washington Post et dans la société spatiale Blue Origin.

Ce qui ne l'empêchera pas de devenir, selon le magazine Forbes, la troisième femme la plus riche au monde derrière la Française Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, et l'Américaine Alice Walton, descendante des fondateurs des supermarchés Walmart.

Toujours selon la même source, Jeff Bezos devrait lui rester l'homme le plus riche au monde avec une fortune estimée à 110 milliards de dollars.