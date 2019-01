L'homme le plus riche du monde divorce, après 25 ans de mariage

"Nous voulons faire connaître aux gens un développement dans nos vies (...) nous avons décidé de divorcer et de poursuivre nos vies comme amis", écrivent M. Bezos, 54 ans, et sa femme Mackenzie, 48 ans, dans un tweet mis en ligne sur le compte de M. Bezos.

"Nous restons une famille, nous restons des amis chers", concluent-ils, après avoir expliqué qu'ils ont été, pendant leurs vingt-cinq ans de mariage, "associés dans des entreprises et projets".

MacKenzie Bezos est une romancière, dont un des livres les plus connus est "The Testing of Luther Albright". Elle a été l'une des premières salariés d'Amazon et a fondé en 2014 la plateforme contre le harcèlement, ByStander Revolution.

Le couple, qui a quatre enfants, s'est rencontré lorsqu'ils travaillaient tous les deux pour la société d'investissements new-yorkaise D.E Shaw, bien avant que Jeff Bezos ne fonde Amazon.

La légende raconte qu'une partie du plan stratégique d'Amazon a été écrite lors d'une virée en voiture du couple de New York à Seattle.

Jeff Bezos est l'homme le plus riche selon Forbes, qui évaluait sa fortune mercredi à 137 milliards de dollars.