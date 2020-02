L'iconique "Splash" de David Hockney vendu aux enchères

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

"The Splash", l'une des peintures de piscine avec plongeoir les plus emblématiques de David Hockney, a été adjugée 23,1 millions de livres (27,4 millions d'Euros) chez Sotheby's à Londres mardi soir, soit le troisième prix le plus élevé pour une toile du peintre britannique aux enchères.

The Splash de David Hockney © reuters