Donald Trump est connu pour faire du bruit, mais son parfum intrigue également.

Piers Morgan, la star des plateaux télé britanniques, proche de Donald Trump depuis qu'il a participé à son émission de télé-réalité "The Celebrity Apprentice" en 2007, a répondu aux questions d'un journaliste de The Guardian, qui s'interrogeait sur l'odeur du président.

Il a expliqué que le milliardaire républicain portait "un after shave assez cher et pas trop fort, avec une odeur douce et légère".

"On pourrait croire qu'il sentirait comme un patron de boîte de nuit des années 1970 haut en couleur, mais ce n'est pas le cas". "On sent également une légère touche de laque, parce que ses cheveux sont en permanence coiffés"

Melanie Trump arbore elle un parfum très reconnaissable et capiteux, mais dont personne ne connait le nom. Il a certainement été créé sur mesure. "Le parfum de Melania est d'origine inconnue. Il est apparemment aussi confidentiel qu'un secret d'État", confie Kate Bennett, auteure du livre "Free, Melania". Ceux qui l'ont senti disent qu'il pourrait s'agir d'un mélange de jasmin, de lys, de thé et de cannelle.

