L'Opération ORIG-AMI renouvelle son appel à la solidarité

Après un été indien plutôt appréciable, qui nous offrit une météo inespérée jusqu'à la fin du mois d'octobre, les températures ont inexorablement entamé leur chute, et malgré l'espoir de l'un ou l'autre sursaut ponctuel du mercure, c'est parti pour des mois à s'armer d'écharpes et de bonnets.

Attendues par les uns, redoutées par les autres, les conditions hivernales représentent pourtant bien plus qu'un élément parmi d'autres de la période des fêtes : pour les catégories vulnérables de la population, au premier rang desquelles les sans-abris, elles sont synonymes de péril aux conséquences potentiellement dramatiques.

A Bruxelles, deux femmes sont mortes d'hypothermie en l'espace de 48 heures, lors des premières nuits glaciales que connut la capitale. Une nouvelle tragédie qui a poussé l'association Cultures et Communication à relancer son Opération ORIG-AMI, déjà amorcée avec succès l'an dernier.

Xavier Van der Stappen, président de l'association et entrepreneur à l'origine de l'initiative, témoigne : " Nous avions distribué une cinquantaine d'abris avec l'association " l'Appel du Coeur " dans un tunnel de la gare du Midi - actuellement fermé par les autorités communales. Parmi les sans-abris, il y avait une dizaine d'handicapés, couchés sur des cartons à côté de leur chaise roulante, il y avait aussi des personnes âgées, le regard perdu, des enfants enveloppés dans des couvertures humides et sales. Dans un pays aussi riche que la Belgique, il est impensable que des milliers de personnes vivent encore dans la rue. Chacun d'entre nous pourrait être à leur place et, à titre personnel, je serais heureux qu'on me vienne en aide. Les ORIG-AMI distribués offrent un abri d'urgence. "

Dans l'attente de solutions structurelles à long terme, le recours à l'ORIG-AMI constitue une réponse à la fois économique et rapide à mettre en oeuvre, fabriquée à l'aide d'une épaisse couche de carton, résistant à la pluie et repliable, donc transportable - et cette version revue et corrigée, deux fois moins chère que la précédente, fut réalisée avec l'appui de la société belge DS Smith. L'objectif pour cet hiver 2018-2019 est de distribuer cent ORIG-AMIS en Belgique et dans le nord de la France. Afin d'épauler Culture & Communication dans son aide d'urgence aux plus démunis, vous pouvez parrainer un ORIG-AMI d'une valeur de 20 euros via le site www.orig-ami.eu.