La famille royale britannique sur son trente-et-un pour le Commonwealth Day

Lundi, la famille royale britannique a fêté le septantième anniversaire du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres. Très élégantes, Kate et Meghan portaient respectivement un manteau rouge vif signé Catherine Walker et une robe blanche créée par Victoria Beckham. Quant à la reine Elizabeth et Camilla, elles avaient toutes les deux opté pour le même ton, un violet foncé.