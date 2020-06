Il y a fort à parier que la crise du coronavirus aura (r)éveillé des vocations, notamment chez les adolescents voire même les enfants. Cette Incroyable histoire de la Médecine augmentée qui sort aujourd'hui lève le voile sur cette discipline vitale et séculaire, devenue évidente pour l'homme du XXIe siècle, mais a fait l'objet de nombreux rebondissements au cours de son histoire, millénaire. Et ainsi, confirme le bien-fondé de l'engouement actuel pour cette discipline.

Vous étiez il y a quelques années fan d'Urgences, du Dr House ou même de Grey's Anatomy. Plus récemment, vous vous êtes passionnée pour les discours de l'épidémiologiste Marius Gilbert, à qui vous reconnaissez le talent d'avoir su conférer à cette crise du coronavirus un intérêt insoupçonné. Vous avez toujours senti brûler en la flamme d'un médecin amateur, entre passion secrète et carrière non avouée ? Cette bande dessinée ne fera qu'étayer le bien-fondé de votre intérêt pour la médecine tant elle foisonne de découvertes et d'anecdotes passionnantes.

Sortie en 2018, cette bd de vulgarisation ressort aujourd'hui à point nommé dans une version augmentée de 8 chapitres (32 pages). Elle résonne en effet d'un son nouveau après la pandémie que nous venons de traverser, où les univers des virologues, épidémiologistes et de la nécessité des vaccins ont trouvé une place dans nos vies, de moins en moins, mais malgré tout toujours, vulnérables.

Aujourd'hui, la chirurgie, la pédiatrie, la circulation sanguine, les vitamines, tout cela semble couler de source, et pourtant... À travers la lecture de cette histoire formidable, on découvre que rien n'est moins vrai. Cette épopée nous révèle que l'intuition et la persévérance de certains hommes, et parfois la sérendipité, ont profité à l'humanité tout entière. Découverte du fonctionnement du corps humain, mainmise de la religion, naissance des disciplines, comme la chirurgie ou la pédiatrie, mais aussi, l'épidémiologie, mais aussi des avancées, comme la vaccination, les greffes, ou encore les gestes d'hygiène que l'on pensait évidents - avant la Covid-19, mais finalement pas tant, si l'on en croit les campagnes mises en place par les pays pour répéter la nécessité de se laver les mains !

L'auteur de cette somme n'est autre que le professeur Jean-Noël Fabiani, ancien chef de département de chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital parisien Georges Pompidou et actuellement directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris Descartes. Autant dire un expert en la matière, secondé par Philippe Bercovici, auteur de la fameuse série Les femmes en blanc, décrivant depuis 1986 le quotidien du monde hospitalier, et celui des infirmières et des difficultés de leur profession en particulier. Au fil des pages se mêlent richesse et expertise du propos et légèreté du style graphique, nerveux et efficace.

Pour résumer, cette Incroyable histoire de la Médecine est un ouvrage extrêmement instructif, bigrement d'actualité, qui ravira tous les esprits curieux. Et comblera tous les Dr House qui seraient passés à côté de leur carrière.

L'Incroyable histoire de la Médecine, édition augmentée, Jean-Noël Fabiani et Philippe Bercovici, Les Arènes BD, juin 2020, 288 pages. 23,90 euros. www.arenes.fr . © DR

