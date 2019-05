La montée des marches à Cannes Jour 2 (en images)

Aurélie Wehrlin Journaliste levifweekend.be

Mercredi, pour la deuxième soirée du 72e Festival de Cannes, le monde du cinéma s'était donné rendez-vous sur les marches du Palais des Festivals pour la projection de Les Misérables, de Ladj Ly, cri d'alarme sur les banlieues, mais aussi de La femme de mon frère, de Monia Chokri et Bacurau, des Brésiliens Juliano Dornelles et Kleber Mendonça Filho. Et comme chaque soir, bien du beau monde se pressait sur son tapis rouge...

1 Fois partagé

Fois partagé