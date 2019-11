La reine Mathilde est récompensée d'un prix Bambi pour son engagement dans des projets caritatifs, a annoncé jeudi le groupe de médias allemand Hubert Burda. Les Bambi Awards sont considérés comme les prix les plus importants du domaine des médias en Allemagne. La cérémonie se déroulera le 21 novembre à Baden-Baden, en Allemagne.

"Sa Majesté la reine Mathilde de Belgique ne représente pas seulement un pays, elle est un modèle pour tous les Européens", justifie le jury. D'après lui, elle remplit "son rôle de mère du pays bien au-delà des frontières nationales", en s'impliquant pour les enfants et les matières de santé.

La Reine s'est notamment engagée dans la lutte contre le cyberharcèlement et pour les droits de l'enfant dans le monde entier, aux côtés d'Unicef. Les Bambi Awards sont décernés chaque année depuis 1948 et constituent "un hommage aux personnes qui ont impressionné et inspiré la population allemande".