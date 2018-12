Réassignation

Le regard félin, les cheveux soyeux et les lèvres pulpeuses, la Française (27 ans) s'avère fière de son côté "sauvage, androgyne". Plus qu'une révolution, son opération correspond à une seconde naissance. "Effacer l'homme en moi m'a permis de me libérer. Cette transcendance physique, sexuelle et spirituelle m'a mise en phase avec mon coeur et mon âme."

