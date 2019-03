La visite d'un logement insalubre choque Kate et William

Ce 6 mars, le couple royal était de passage dans le nord-ouest de l'Angleterre, à Blackpool, où le taux de chômage et les problèmes sociaux occupent une place importante dans le quotidien des habitants de la ville. L'objectif de la visite concernait cependant les mesures positives mises en place tels que les projets innovants et la régénération. Cependant, le couple a également été confronté aux problèmes de logement auxquels doit faire face la ville.

C'est en se rendant sur Kirby Road, que Kate Middleton et le prince William ont pris connaissance d'un projet de réhabilitation de logements délabrés devant être transformés en maisons et appartements modernes à louer. Comme l'explique Kensington Palace, le duc et la duchesse de Cambridge ont notamment visité une ancienne pension de famille dans un état pitoyable.

Un des endroits de ce projet de logement avait d'ailleurs été le lieu du meurtre d'une jeune fille de 16 ans poignardée 58 fois dans une affaire à caractère sexuelle, explique Metro.uk. Une visite qui n'a pas laissé le couple de marbre.

Après cet endroit, Kate Middleton et le prince William ont pu découvrir les efforts d'investissement réalisés dans ces logements en visitant une maison semblable, située de l'autre côté de la rue, qui avait été déjà été remise à neuf.