36, c'est le pourcentage d'hommes qui auraient acquis un sextoy depuis le début de la pandémie, révèle le magazine américain Men's Health.

Le magazine explique ce pic non pas par une volonté de passer le temps en confinement mais bien, plus prosaïquement, par la croissance du commerce d'accessoires coquins en ligne.

Plus besoin de relever son col ou d'enfoncer son couvre-chef pour parcourir ni vu ni connu des rayons qui, désormais virtuels, sont plus propices au lèche-vitrines anonyme - et plus si affinités. Toujours selon le magazine, en deux ans de Covid, 13% des hommes auraient eu recours à l'utilisation d'un sextoy avec leur partenaire, et 10% en solo.

