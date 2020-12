Le mois de décembre est traditionnellement un mois d'affluence pour le centre-ville de Bruxelles. Cette année, les Plaisirs d'Hiver n'auront pas lieu, mais la majesté du sapin de Noël sur la Grand-Place est bien présente, attirant les flâneurs en nombre, auxquels s'ajouteront dès le 1er décembre les consommateurs bien décidés à profiter de la réouverture des commerces. Pourtant, la sécurité sanitaire doit être assurée. Et pour cela la Ville prend des mesures.

La Ville de Bruxelles a annoncé qu'elle prenait des mesures fortes pour gérer les flux sur la Grand-Place, mais aussi sur la Rue Neuve, afin que les mesures sanitaires soient assurées, et avec elles, la santé future de la population.

Le premier week-end des illuminations a généré une forte influence sur et autour de la Grand-place. Sur à ce constat, la Ville a décidé de limiter et filtrer les entrées à la Grand-Place et de la fermer en cas de grande affluence. Il sera aussi interdit de manger, boire et fumer sur la Grand-Place, et ce afin que le port permanent du masque garanti, même lors de la prise de photos devant le sapin. Les forces de l'ordre sur place veilleront au respect de ces mesures.

Côté commerce, la Ville de Bruxelles met en place un dispositif particulier pour assurer une réouverture encadrée de la rue Neuve. Celle-ci sera divisée afin d'assurer un flux permanent dans les deux sens et d'éviter des attroupements statiques. Gestion de flux dans les deux sens par des barrières, marquage au sol, des arches sanitaires aux accès, signalétique préventive.

L'accès à la Rue Neuve sera aussi limité, par la présence de steward et de policiers. Enfin, un système de comptage dynamique en temps réel fera état de la fréquentation et communiquera celle-ci aux entrées, mais aussi sur le site de la Ville (d'ici la fin de semaine).

L'affluence sera évaluée chaque jour, pour toutes les artères commerçantes de la commune. Ainsi, si la situation l'exige, si l'affluence est trop importante, la police n'hésitera pas à restreindre ou à fermer l'accès à la rue Neuve ainsi qu'aux magasins ou à la Grand-Place.

