Le congé parental "corona" prolongé en juillet-août pour les indépendants

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Le Conseil des ministres a approuvé samedi un texte qui prolongera de deux mois la possibilité de "congé parental corona" pour les travailleurs indépendants. Durant juillet et août, il restera donc possible de bénéficier d'allocations parentales si l'on est indépendant mais que l'on se partage entre travail et prise en charge de son enfant âgé de moins de 12 ans ou de moins de 21 ans si atteint d'un handicap (sauf certaines exceptions).