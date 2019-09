Le "gène gay" n'existe pas

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Comme être petit ou grand, ou plus ou moins intelligent, aimer les hommes ou les femmes n'est pas défini par un seul gène, mais par de multiples régions du génome et, comme tout caractère humain complexe, par d'insaisissables facteurs non génétiques, rapporte la prestigieuse revue Science.