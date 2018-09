Le geste banal de Meghan qui choque les Britanniques (vidéo)

La scène se passe mardi à la Royal Academy of Arts de Londres, où Meghan, l'épouse du prince Harry, doit assister à l'ouverture d'une exposition sur les arts et la culture de l'Océanie - son premier engagement officiel en solo.

Une luxueuse berline noire s'arrête devant le bâtiment, la duchesse de 37 ans en sort et, contrairement aux habitudes dans ce genre de situation, referme elle-même la porte du véhicule, d'un geste parfaitement naturel, et, semble-t-il, sans y prêter une attention particulière.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH