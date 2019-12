La première dame vient de publier une vidéo où elle dévoile le décor de Noël de la Maison-Blanche. Spirit of america (l'esprit de l'Amérique) est le thème de cette année. Une fois de plus, la sobriété n'est pas de mise.

Pour leur troisième Noël à la Maison-Blanche, la femme de Trump a misé sur une débauche de lumière et une touche de féérie. Melania Trump est vêtue d'un manteau et d'une robe crème assortis et nous propose une visite guidée dans un décor qui rappelle la bannière étoilée et les symboles américains comme le pygargue, rapace emblématique de l'Amérique.

La pièce maitresse est un sapin de plus de 5 mètres trônant dans le Salon bleu. Il est décoré de fleurs en papier qui symbolise l'emblème floral de chaque État américain. Il y a aussi une maison en pain d'épices fait avec 90 kilos de pâtes à pain d'épices, 15 kilos de chocolat et 11 kilos de glaçage blanc. L'ensemble reproduit la Maison-Blanche, le Golden Gate Bridge, le Mont Rushmore ou encore la Statue de la Liberté.

Ici la décoration de 2018

Et de 2017