Le père de Meghan Markle invite le prince Harry à "se comporter enfin comme un homme"

Le père de Meghan Markle n'a plus de contact avec sa fille depuis qu'il a organisé une rencontre avec des paparazzi, quelques jours avant le mariage princier. Mais l'annonce de la grossesse de Meghan Markle a vraisemblablement incité son père à tenter de renouer le contact. "Harry et Meghan ont érigé un mur de silence. Ils ont fait exactement ce qu'ils m'avaient promis de ne jamais faire: croire toutes les choses qui ont été écrites sur moi. Donc j'essaie de les joindre, encore une fois, pour balayer les mensonges et rétablir la vérité", avait-t-il confié en décembre dernier au Daily Mail.

Il vient de relancer un appel en demandant au prince Harry de "se comporter enfin comme un homme" et de "passer à autre chose". Reste à voir si cette façon de faire arrangera leurs relations.