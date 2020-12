"Vous aussi, vous avez parfois du mal, sire ? " C'est la question qu'a posée Jara Cabes, une jeune fille de 20 ans, au roi Philippe. " J'ai eu une jeunesse difficile", a répondu sans hésiter le roi Philippe. L'entretien en ligne a eu lieu dans le cadre de "Rode Neuzen Dag".

Rode Neuzen Dag est une initiative de VTM, Q-Music et Belfius née de la constatation qu'un jeune Flamand sur cinq est confronté à des problèmes psychologiques, souvent avec de graves conséquences. Cette année, encore l'initiative mise sur la résistance morale des jeunes. La musique jouerait un rôle essentiel pour le bien-être mental.

À cette occasion, les réalisateurs de l'émission de VTM Telefacts NU partent à la recherche de preuves qui étayent que la musique a un effet bénéfique sur la santé mentale. Ils ont choisi deux jeunes pour tester leur thèse. Jara, 20 ans, et Levi, 22 ans, ont participé à l'étude scientifique, mais ils ont également eu l'occasion de discuter avec le roi.

"L'initiative est venue du roi ", déclare Winok Oplinus de DPG Media, la société holding mère de VTM, Qmusic et Het Laatste Nieuws. "Manifestement, il y a longtemps qu'il éprouve de la sympathie pour Rode Neuzen Dag. C'est pourquoi, surtout maintenant, en ces temps difficiles, il veut encourager tous les jeunes. Il veut savoir ce qui les préoccupe, connaître leurs inquiétudes et il a insisté pour parler directement à quelques-uns d'entre eux".

Levi a posé quelques questions au roi. "Par exemple, je lui ai demandé si on discutait de la santé mentale dans sa famille. Et aussi ce qui est un exutoire pour lui". Le roi Philippe a évoqué sa propre enfance difficile et a raconté que la musique lui permettait de s'exprimer. "Il joue également du piano et aime écouter de la musique classique. Et il pense que tous les enfants et les jeunes devraient pouvoir parler de ce qu'ils ressentent", raconte Levi.

"Je joue un peu de piano de temps en temps et il y a un morceau que j'aime bien jouer. C'est "First Step", vous connaissez? C'est un morceau tiré du film Interstellar", a expliqué Philippe aux jeunes. "C'est de loin le meilleur film jamais réalisé", lui a répondu Levi, très enthousiaste.

Avec Belga

