Les adieux de la famille royale britannique au prince Philip (en images)

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

L'heure des adieux au prince Philip est venue pour la famille royale britannique, qui enterre samedi celui qui pendant plus de sept décennies a épaulé sans relâche Elizabeth II et la couronne, lors d'une cérémonie en comité restreint à cause du coronavirus.

2 Fois partagé

Fois partagé















.