Les confidences de Céline Dion sur celui que l'on présente comme son nouveau boyfriend

Dans une interview accordée au Sun et reprise par Pure People, elle raconte comme il a été difficile pour elle de lire qu'à peine le décès de René, elle aurait retrouvé un autre homme. Elle confirme qu'il y a bien "un autre hommes dans [sa] vie mais ce n'est pas l'homme de ma vie", en parlant de Pepe Munoz.

Céline Dion explique cependant se considérer comme célibataire et souhaite profiter de chaque moment: "Pour être honnête avec vous, je pense que je vis ma meilleure vie maintenant et je veux vraiment la prendre profiter de chaque moment. C'est tout nouveau, c'est comme si j'avais un second souffle, la cinquantaine me réussit".

Pour autant l'emballement médiatique autour de Pepe Munoz n'a pas été évident pour le danseur. "C'était sans doute très intense pour lui au début, quand on a commencé à travailler ensemble car on dansait ensemble. Nous nous sommes liés immédiatement en tant qu'amis, nous avons passé un bon moment. Cela a évolué. Mais les gens ont commencé à prendre des photos et à se dire: 'Qui est cet homme ? Et René ?' Ne mélangeons pas tout. Nous sommes très amis, les meilleurs amis. Bien sûr, on se serre dans les bras, on se tient la main et nous sortons. Et les gens voient cela.", explique-t-elle. "Ce que je veux dire, c'est que c'est un gentleman. Il me tend la main quand on sort", explique-t-elle.