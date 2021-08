Les congés scolaires et jours fériés pour l'année 2021-2022

C'est tout juste la rentrée scolaire, mais déjà on se prend à penser à nos futurs congés et ceux de nos enfants pour l'année qui débute. Voici, à toujours garder à portée de main, la liste de jours fériés et vacances scolaires pour l'année 2021-2022.

Fête de la Communauté française : le lundi 27 septembre 2021 Congé d'automne : du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre 2021 Commémoration de l'Armistice : le jeudi 11 novembre 2021 Vacances d'hiver : du samedi 25 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022 Congé de Carnaval: du lundi 28 février 2022 au dimanche 6 mars 2022 Vacances de printemps: du lundi 4 avril 2022 au dimanche 17 avril 2022 Lundi de Pâques : le lundi 18 avril 2022

le lundi 18 avril 2022 Congé de l'Ascension : le jeudi 26 mai 2022 Congé de Pentecôte : les dimanche 5 juin 2022 et lundi 6 juin 2022 Vacances d'été : les vacances d'été débutent le vendredi 1er juillet 2022