Les conseils de Michelle Obama à Meghan Markle

En pleine promotion de ses mémoires, l'ex-Première Dame des États-Unis, Michelle Obama, a évoqué la situation de Meghan Markle. L'épouse du Prince Harry est régulièrement pointée du doigt pour son caractère réputé peu conciliant. "Comme moi, Meghan n'a probablement jamais rêvé d'avoir une vie comme celle-là, et la pression que vous ressentez, la pression que vous vous mettez ou que les autres vous mettent, ça peut parfois être lourd à porter. Mon conseil est donc de prendre le temps et de ne pas être pressée de faire quoi que ce soit", souligne Michelle Obama.

L'ancienne première dame est revenue sur ses premiers mois dans son costume. Elle explique les avoir consacrés à ses filles. "Je voulais leur assurer un bon départ à l'école et me faire de nouvelles amies avant de me lancer dans un travail plus ambitieux." Michelle Obama a ensuite trouvé sa place, devenant une personnalité appréciée des Américains de tous bords politiques. Elle avait notamment lancé la campagne "Let's Move", qui visait à encourager les enfants américains à faire du sport, alors que le pays connait une épidémie d'obésité. "Meghan peut maximiser son impact sur les autres, ainsi que son bonheur, si elle fait quelque chose qui résonne personnellement en elle", estime Michelle Obama.