Les coursiers de Deliveroo, nouveaux acteurs dans la recherche d'enfants disparus

Deliveroo et Child Focus lancent l'opération "Ride to find" (Rouler pour trouver) durant le mois de février. Durant un mois, les coursiers de Deliveroo vont livrer les repas à Bruxelles avec un avis de disparition d'enfant sur leur sac à dos. Child Focus espère ainsi récolter de précieux témoignages sur six enfants et jeunes adultes disparus depuis longtemps.