The Blast a dévoilé les montants des dépenses privées de la chanteuse Britney Spears. Voyages dans des hôtels de luxe, séances shopping, aménagement de sa maison. Quand il s'agit de se faire plaisir, la star ne compte pas!

Le magazine The Blast a mis la main sur un document faisant état de tous les mouvements sur le compte bancaire de la star. Tout ce qui rentre et surtout tout ce qui sort.

Ainsi, sur l'année 2018, la chanteuse de 37 ans a dépensé 400.000 $, soit 360.000€ pour ses frais personnels. Voyages, séjours dans des hôtels de luxe, séances shopping¿ Les documents révèlent d'ailleurs le magasin fétiche de Bri : Target. Un supermarché dans lequel elle s'est rendue¿ 80 fois sur l'année. À côté, elle a aussi un petit faible pour les enseignes Ralphs et Home Depot.

Il faut dire que pour aménager son foyer, la maman de Sean et Jayden dépense sans compter. Elle aurait déboursé 66.000$ (un peu moins de 60.000€) rien qu'en fournitures ménagères.

Ses voyages ont quant à eux coûté pas moins de 70.000 $ (62.650€). Il faut dire que la chanteuse choisit des hôtels de luxe, et non des moindres ! Ainsi, elle a notamment passé quatre nuits dans un hôtel cinq étoiles de Beverly Hills pour la modique somme de¿ 16.000$ (14.300€).

Les conseillers de la star ont eux-aussi été grassement payés puisqu'elle a dépensé 1 million $ rien que pour eux, dont 128.000$ pour son père (115.000€).

Si la star peut se permettre toutes ces folies, c'est que ses activités rapportent toujours. En effet, juste avant de craquer, émotionnellement, et de devoir se retirer en hôpital psychiatrique, Bribri a amassé pas moins de 2,5 millions $ Grâce à sa tournée "Piece of Me" de 2018 (2,24 millions €).

Mais cela n'est qu'une petite partie de sa fortune. Au total, celle-ci est estimée à¿ 60 millions $ (plus ou moins 53 millions €). Il lui reste donc encore de la marge pour se faire plaisir et gâter ses proches !

La chanteuse est depuis plusieurs années sous la tutelle de son père, Jaime Spears. Souhaitant retrouver son autonomie et sa liberté, elle s'est rendue au tribunal pour demander la levée des restrictions qui lui étaient imposées. C'est dans le cadre de cette affaire qu'une large enquête est menée, et que ces documents ont fait surface.